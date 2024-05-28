美品‼︎ アルマーニ　リネン　ストール

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ブランド:アルマーニライン:コレツォーニタイプ:ストールサイズ:160cm×50cm何年か前にお付き合いで購入いたしましたが１度だけ使用したのみで似たようなものがありますので使わなくなりました。是非ご検討下さいませ。何卒宜しくお願いいたします。#アルマーニ#ストール#ショール