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VUITTON マフラー
商品番号 K26030117858
商品名

VUITTON マフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VUITTON大阪御堂筋にて購入しました昨年に購入したものなのでワンシーズンしか着用していません着用回数は数回です
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