立川談志　てぬぐい　平成十六年申年　茶色　談志千社札のおまけ付き

☆ご覧いただきありがとうございます。☆立川談志師匠の申年のてぬぐいです。☆茶色の他、同じ柄であずき色と薄だいだい色も出品していますので、ご興味がありましたらぜひご覧ください。☆未使用品ですが自宅保管だったため、経年劣化があります。ご理解いただいた上でご検討いただけますと幸いです。 ☆談志師匠の千社札もお付けします。絵柄はお楽しみに！☆防水用の袋に入れて、ネコポスで発送いたします。



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