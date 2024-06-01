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- 立川談志 てぬぐい 平成十六年申年 茶色 談志千社札のおまけ付き
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商品詳細
☆ご覧いただきありがとうございます。☆立川談志師匠の申年のてぬぐいです。☆茶色の他、同じ柄であずき色と薄だいだい色も出品していますので、ご興味がありましたらぜひご覧ください。☆未使用品ですが自宅保管だったため、経年劣化があります。ご理解いただいた上でご検討いただけますと幸いです。 ☆談志師匠の千社札もお付けします。絵柄はお楽しみに！☆防水用の袋に入れて、ネコポスで発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement699833.html
http://narcologia.ru/goods/unusable534774.html
http://narcologia.ru/goods/flight793528.html
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