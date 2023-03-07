ステラマッカートニー メンズ Tシャツ

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商品詳細
ステラマッカートニーのロゴTシャツです。1度だけ着用しました。リュックを使用したため、両肩にテカリ・スレがあります。クリーニングには出しておりません。中古品のためご理解の上、ご検討ください。着丈74㎝横幅54.5㎝sizeXLカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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