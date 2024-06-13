リチャードグランド マフラー ストール カシミア 新品

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商品詳細
RichardGrandのマフラーストールです。定価33000円＋税です。イタリア製です。カシミア100%です。22センチ×162センチになります。試着のみの新品未使用品です。soloistvisvimkolornonnativefactotumunusedwtapsundercovermarkamiharayasuhirotmtremireliefwjksophfcrbganryuglambカラー···ブラック
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