エスタシオン レザー スニーカー Mサイズ

◆商品詳細Estasion◆カラー：マルチカラー系◆サイズM／26cm～26.5cm◆中古•used使用感あり 傷や汚れがあります、画像にてご確認下さい下のハッシュタグからメンズの商品を見れます^_^まとめ買いしていただけるとお得です♪#ちあき_古着屋



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