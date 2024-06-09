★9/7・8限定価格★半額以下❗️迷彩柄\u0026ロゴ　マイケルコースレザーベルト　新品

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全体迷彩柄\u0026MKロゴのプリントで、バックルにもロゴが刻印されて、さりげなくブランドのアピールも。ビッグサイズのベルトをお探しの方におすすめ！新品、未使用、タグ付き。アメリカで購入した正規品。サイズ ウエスト:109〜119cm全長:129cm幅3.6cmベルト穴間隔2.5cm(5つ穴)カラーブラックマルチ、迷彩素材 合成皮革※定価78ドル+税→12500円※1点のみ！早い者勝ち！※海外製品なので、検品基準は日本より低い為、多少のシミ！しわ、小キズある場合もございますが、現地メーカーの基準を満たした製品となり、クレームとしておうけできかねますので、予めご了承の上ご購入をお願い致します。細部に対して過剰に神経質な方ご遠慮下さい。※お値引き交渉不可。