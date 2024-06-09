【希少】90s USA製 CLAUDE MONET CAT PARODY T

ご覧いただき誠にありがとうございます今流行りの古着男子・古着女子のようなファッションができる商品を提案しております。○私の商品はこちら→#SUU古着○私のビンテージTシャツはこちら→#SUUTシャツ#企業Tシャツ#アートTシャツ#キャラクターTシャツなどレアなビンテージを出品しております。◯フォロー割引き簡単な2ステップです。①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい☆10000円以上→500円引き☆5000円以上→300円引き☆5000円以下→200円引き◯おまとめ買い割引きまとめ買いは点数により、値下げ致します。☆2点購入で1000円引き☆3点購入で2000円引き【希少】90sUSA製CLAUDEMONETCATPARODYT90svintageCLAUDEMONETCATPARODYMADEINUSA1992copyrightかなり珍しい、クロードモネの『散歩、日傘をさす女性』のパロディTシャツです！東京原宿のビンテージショップ、『WHAT'SUP』でも販売されていましたが、こちらはさらに貴重なXLサイズです！アートTシャツの中でも、ダリやゴッホと並んで、特に貴重なモネの、パロディTシャツは、次見つかるかわからないアイテム。袖と裾はシングルステッチサイズ：XL身幅60着丈75肩幅59袖丈23状態：肩とリブあたりに薄い汚れはあります。ビンテージの中では綺麗な状態です。



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