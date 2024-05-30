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【美品】ルイヴィトン マフラー　エシャルプカーディフ ノワール　LVロゴ
商品番号 G50766997141
商品名

【美品】ルイヴィトン マフラー　エシャルプカーディフ ノワール　LVロゴ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【品名】エシャルプカーディフノワール　マフラーブラック黒【サイズ】実寸縦幅：29.0センチ横幅：188.5センチ【素材】ウール90%カシミヤ10%【原産国】イギリス製【カラー】ブラック【状態】目立った汚れや穴あきはございません(検品済み)若干の使用感はありますが、まだまだご使用いただける状態ですが、used品となりますのでご了承ください。【付属品】なし#Hellowsルイヴィトン
http://narcologia.ru/goods/stage546497.html
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