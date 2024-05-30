【美品】ルイヴィトン マフラー　エシャルプカーディフ ノワール　LVロゴ

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商品詳細
【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【品名】エシャルプカーディフノワール マフラーブラック黒【サイズ】実寸縦幅：29.0センチ横幅：188.5センチ【素材】ウール90%カシミヤ10%【原産国】イギリス製【カラー】ブラック【状態】目立った汚れや穴あきはございません(検品済み)若干の使用感はありますが、まだまだご使用いただける状態ですが、used品となりますのでご了承ください。【付属品】なし#Hellowsルイヴィトン
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