Paul Smith ウールマフラー ドイツ製　新品未使用

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商品詳細
PaulSmithの100%メリノウールマフラーですMadeinGermany国内で購入後自宅で保管していましたが使用しない為出品します未使用ですが、中古品とご理解頂きご利用ください柄・デザイン···ストライプ素材···ウールサイズ 幅 約25cm 長さ 約172cm ※素人採寸の為若干の誤差はご容赦ください#PaulSmith#MEN'Sscarf#AWMen'sfashion#ポールスミス#マフラー
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