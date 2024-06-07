【着用回数1回】Paul Smith　ポールスミス　ロゴ刺繍　マフラー　マルチ

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数ある商品の中からご覧いただきましてありがとうございます。詳細な状態は写真にてご確認をお願い致します。数年前に購入し、その時に一度着用したのみです。その後、暗所で保管しており、今後も使用する予定がありませんので、出品致します。一回の着用のみですので、状態は良いかと思います。汚れやシミはありません。【サイズ表記】・約154cm✕28cm【素材】・ウール【カラー】・マルチ【購入元】・直営店【その他】・あくまでも中古品となります。ご理解のある方のみのご購入をお願い致します。神経質な方のご購入はお控え下さい。・ペット、喫煙者はおりません。大切に保管しておりましたが、素人保管となります。・発送の際は防水対応の上、発送致します。・気になることがありましたら、気軽にコメントをいただければと思います。よろしくお願い致します。・購入を検討される方はプロフィールのご確認をお願い致します。○値下げ交渉可。○即購入可。柄・デザイン...ストライプ素材...ウール