Jean Paul GAULTIER 手帳

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商品詳細
JeanPaulGAULTIER手帳あまり使用しなかったのでキズなどは無い美品なのですが、バインダーの下の部分(写真7)が少し浮いている様に思います。外れているわけではありません。箱付きです。あくまでも中古品とご理解いただき、写真で状態をご確認の上でご検討お願いいたします。●カラー:ブラック●サイズ:【カバー】縦15cm横(折り畳み時)約11cm、全長23cm【リフィル】6穴・縦12.6cm横7.5cm(付属のリフィルサイズ)
http://narcologia.ru/goods/peroration627715.html
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