New Balance フレッシュフォーム MZANTRS2 ランニング 26

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[ニューバランス]MEN'SRUNNINGNewBalanceフレッシュフォームMZANTRS2ランニング26ご覧いただき誠にありがとうございます。見た目もオシャレだと感じて購入した、お気に入りのシューズです。予備で買っていた物で何回か使用いたしました。軽いシューズが欲しく、ランニングはもちろん普段も履ける靴です。●メーカー:newbalance●品名：MZANTRS2●カラー ：RED/SILVER赤銀レッドシルバー●サイズ ：26㎝（US8）●その他フレッシュフォームザンテバージョン2高速かつスムーズランニングのための軽量性フレッシュフォームランニングシューズFreshFoamが会って、より強力なクッション性を提供し、ニット素材を使用したアッパーデザイン的にさらに柔らかく伸縮性が良いフレッシュフォームミッドソールに人間工学に基づいたデータに基づいて作成された六角形の凹面と凸面足適材適所にクッション性と安定性を提供しています中古品となりますので、ご理解を頂ける方のみ宜しくお願い致します。また神経質な方や細かい所が気になる方はご購入をお控え下さい。その他ご不明な点はご購入前にコメント宜しくお願い致します。メインカラー···レッド、オレンジ、シルバーシーン···ランニング/トレーニングメインカラー···レッド、オレンジ、シルバーシーン···ランニング/トレーニング