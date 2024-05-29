10匣 MADE SOLID × TENBOX ハンドメイド レザー ベルト

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10匣 版画 L/S③ | TENBOX 10匣 版画 L/S③ | TENBOX

MADESOLID×テンボックスのRopebeltです。正規店購入。タグ有りの袋付きです。使用回数は１・２回で、しばらく自宅で保管しておりましたが、経年により先端フリンジ部分の白い糸が若干茶色に変色しておりますので写真でご確認ください。またコットンのロープ部分は少し毛羽立ちがあります。レザー部分はシワも無くきれいな状態で、これから使い込むほどに味が出るかと思います。フリーサイズですので男性でも女性でもお使いいただけます。空港のセキュリティチェックで取り外し不要だそうですので、旅にも適しています。使用品である事をご理解のうえ、ご検討いただきますようお願いいたします。素材コットン、カウハイド全長約175cmカラー...ブラック