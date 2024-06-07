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59fifty アリゾナ・ダイヤモンドバックス カスタムキャップ
商品番号 D34695125926
商品名

59fifty アリゾナ・ダイヤモンドバックス カスタムキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外ショップ別注カスタムキャップです。キャップはベージュで配色されており、ワッペン、刺繍とアンダーバイザーはピンクで統一しております。サイドには1998年ナショナルリーグ優勝のパッチが刺繍されています。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTYです。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。アンダーバイザーのカラーはピンクです。とても出回りの少ない希少なアイテムかと思います。付属品：無しカラー：ベージュサイズ：71/2（約59.6cm）コレクションしていたほぼ未使用の商品です。あくまで個人保管中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。状態確認は慎重に行っておりますが、万が一見落としがある場合がございます。ご了承お願い致します。※メルカリでのみ出品しております。自分が撮った写真や文章が勝手に他のサイト（詐欺サイトや無在庫転売）に使用されているのを発見した際はコメント欄から教えていただけると幸いです。発送方法はレターパックか佐川急便かゆうパックからこちらで商品のサイズや地域により選んで発送します。ご了承お願いいたします。検索：ArizonaDiamondbacksメジャーリーグMLBN4998　33
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