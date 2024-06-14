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【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布　コインケース　カードホルダー
商品番号 J50505580697
商品名

【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布　コインケース　カードホルダー
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 8,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルニMARNIORIGAMIミニ財布　コインケースカードホルダー手のひらサイズのミニウォレット【サイズ】横10㎝×高さ5㎝（折り畳み時）　※開いた場合：長さ約13㎝【カラー】ブラック【仕様】・コイン用ファスナーポケット：1・カードスロット：2・ゴムバンドクロージャー・パラジウム製メタルパーツ・イタリア製【素材】ポリエステル90%ポリウレタン5%合金(真鍮)5%【付属品】ブランド専用保存箱・ブランド専用保存袋・ブランドタグ【品番】PFMI0007U2P3572【参考価格】37400円※イメージ画像は撮影状況、閲覧環境により実物とは異なって見える場合がございます。※海外製品でございますので日本国内の基準とは異なります。若干の縫製のほつれ、小傷、などがある場合もございますが、現地メーカーの基準を満たすものであり、不良品には当たらないことをご了承下さい。※配送中の事故・紛失・遅延等は責任を負いかねますので、予めご理解くださいますようお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックカラー···ブラック
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