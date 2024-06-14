

【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー



【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー 【マルニ】MARNI ORIGAMI ミニ財布 コインケース カードホルダー

マルニMARNIORIGAMIミニ財布 コインケースカードホルダー手のひらサイズのミニウォレット【サイズ】横10㎝×高さ5㎝（折り畳み時） ※開いた場合：長さ約13㎝【カラー】ブラック【仕様】・コイン用ファスナーポケット：1・カードスロット：2・ゴムバンドクロージャー・パラジウム製メタルパーツ・イタリア製【素材】ポリエステル90%ポリウレタン5%合金(真鍮)5%【付属品】ブランド専用保存箱・ブランド専用保存袋・ブランドタグ【品番】PFMI0007U2P3572【参考価格】37400円※イメージ画像は撮影状況、閲覧環境により実物とは異なって見える場合がございます。※海外製品でございますので日本国内の基準とは異なります。若干の縫製のほつれ、小傷、などがある場合もございますが、現地メーカーの基準を満たすものであり、不良品には当たらないことをご了承下さい。※配送中の事故・紛失・遅延等は責任を負いかねますので、予めご理解くださいますようお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックカラー···ブラック