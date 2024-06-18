POST\u0026CO レザーベルト パイソンデザイン ブラック@AB204

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POST\u0026amp;COポストアンドコーレザーベルトパイソンデザイン黒ブラック@AB204□実寸（平置き計測）全長：110(バッグル込み）幅：3.5※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。※持ち手は高さを表した数字になりますのでご了承くださいませ。□素材：本革レザー□カラー：黒ブラック□状態使用感はございますが、特別目立つような汚れ等は見受けられません。まだまだ使用していただけるお品物です。出品中の商品⇨#micchan▷informationウールリネンシャツブラウスカットソーニットカーディガンコート半袖長袖年間を通して春夏秋冬様々な商品を出品しております。コートやジャケットなどのアウターに関してはロング丈ショート丈ダウン厚手ウールカシミヤ幅広く取り揃えております。また、着画で使用しているブーツパンプスアクセサリーパンツ等の詳細はお答えできかねます。新品未使用品となる商品も一度手に渡ったものとなりますのでご了承くださいませ。▷コメントについて出品数が多いため、コメントにすぐ対応できない場合がございます。返信がない場合、お手数ですが再度コメントしていただければ幸いです。▷お値引きについてまとめ売りも行っております。お値引きも可能ですのでお気軽にコメントくださいませ。※セット割引以外のお値下げ交渉は承っておりません。現状の価格が最低価格ですのでご了承ください。