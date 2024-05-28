supreme シュプリーム キャップ　ブラック　黒

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは、シュプリームのキャップです。何年な購入したのか覚えていませんが、2013年か2014年だと思います。断捨離の為出品します。カラーブラックサイズフリー付属品なし購入先supremeオンライン状態何度か使用したと思います。自宅で綺麗に保管していたので、まだ綺麗は方かと思います。あくまで個人保管中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。自身購入の100%正規品#supreme#シュプリーム#キャップ#帽子#黒#ブラックカラー···ブラック