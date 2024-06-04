manual alphabet カノコヘンリーネックポケット半袖Tシャツ カーキ ...

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カラー ベージュブラウンサイズ 2素材 コットン洗濯可日本製説明:ドメスティックブランドマニュアルアルファベットのワッフル半袖カットソードライで肌離れの良い生地意外とないポケットとヘンリーネックのコンビネーションデザイン裾の控えめなスリットもデザインのアクセントスタイリング:明るいブラウンカラーで合わせる色を選びませんネイビー、ホワイトなどクリーンなアイテムとのコーディネートがオススメ状態:目立ったダメージはありませんタバコ、香水、ペットなし他のサイトでも販売しております。入れ違いでの売り切れもありますので、ご了承下さい。※プロフィールに記載のある内容に関するコメントには返信いたしませんので、ご了承ください。出品ブランドporterclassiccomoliauraleenanamicaclassunuseduruneonsignengineerdgarmentsYASHIKIyaecanonnativeneedlesTHENORTHFACEpurplelabeliroquoisvainlarchivecurlysupremesunseastudionicholsonwhowhathatrasnowpeakgraphpaperloopwheelername.TrovestevenalanstillbyhandhatradantonGramicciNIKEasicstigerBEAMSships1ldkloftmanARC’TERYXUNIQLO無印良品GramicciChampionクレッタルムーセンAldenコードバンnestrobeconfectunitedtokyoscyebasicsmybeautifullandletNIKEadidasReebokカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···ヘンリーネック季節感···春、夏