MIN-NANO × BEAMS × Champion Tシャツ！

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4月2日発売の、MIN-NANOの中津川吾郎プロデュースによるChampion企画第二弾のTシャツです。今回も一からサイズを再考して作り上げた完全な“ゴローフィット”が実現。特徴的なバインダーネックはそのままに、ルーズフィット、MIN-NANOの隠しピスタグ、ヘビーウェイトなUS製7oz生地を採用したスペシャルアイテム！◾︎新品未使用◾︎サイズ L(着丈72.5肩幅67.5身幅71.5)◾︎色 ネイビー宜しくお願い致します。加藤農園ラルフローレンポロBEAMS別注AKIOHASEGAWAシューレース靴紐WTAPSminnanoミンナノUNIONユニオンBEAMSビームスsszエスエスジーSUPREMEシュプリームUNDERCOVERアンダーカバーWTAPSダブルタップスNEIGHBORHOODネイバーフッドCOOTIEクーティーRADIALLラディアルDELUXEデラックスBEDWINベドウィンRATSラッツCHALLENGERチャレンジャーWACKOMARIAワコマリアTENDERLOINテンダーロインPORKCHOPGARAGESUPPLYポークチョップガレージサプライFLAGSTUFFフラッグスタフTENBOX10匣captainshelmキャプテンズヘルムFUCTSSDDファクトstacksJOTAennoyエンノイスタイリスト私物creekanglersdevice creekangler`sdeviceBEAMS SSZ AH AH.H 長谷川昭雄HOUYHNHNM フィナムsupremeシュプリームnanamicaナナミカnorthfaceノースフェイスnautica ノーティカpropsstorepalacearcteryxarc’teryxアークテリクスalwaythオルウェイスminnanomin-nanoミンナノTOXGOwtapsdescendant1LDK DAIWAPIER39