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MIN-NANO × BEAMS × Champion Tシャツ！
商品番号 W15249728038
商品名

MIN-NANO × BEAMS × Champion Tシャツ！
ブランド名 ビームス
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4月2日発売の、MIN-NANOの中津川吾郎プロデュースによるChampion企画第二弾のTシャツです。今回も一からサイズを再考して作り上げた完全な“ゴローフィット”が実現。特徴的なバインダーネックはそのままに、ルーズフィット、MIN-NANOの隠しピスタグ、ヘビーウェイトなUS製7oz生地を採用したスペシャルアイテム！◾︎新品未使用◾︎サイズ　L(着丈72.5肩幅67.5身幅71.5)◾︎色　ネイビー宜しくお願い致します。加藤農園ラルフローレンポロBEAMS別注AKIOHASEGAWAシューレース靴紐WTAPSminnanoミンナノUNIONユニオンBEAMSビームスsszエスエスジーSUPREMEシュプリームUNDERCOVERアンダーカバーWTAPSダブルタップスNEIGHBORHOODネイバーフッドCOOTIEクーティーRADIALLラディアルDELUXEデラックスBEDWINベドウィンRATSラッツCHALLENGERチャレンジャーWACKOMARIAワコマリアTENDERLOINテンダーロインPORKCHOPGARAGESUPPLYポークチョップガレージサプライFLAGSTUFFフラッグスタフTENBOX10匣captainshelmキャプテンズヘルムFUCTSSDDファクトstacksJOTAennoyエンノイスタイリスト私物creekanglersdevice　creekangler`sdeviceBEAMS　SSZ　AH　AH.H　長谷川昭雄HOUYHNHNM　フィナムsupremeシュプリームnanamicaナナミカnorthfaceノースフェイスnautica　ノーティカpropsstorepalacearcteryxarc’teryxアークテリクスalwaythオルウェイスminnanomin-nanoミンナノTOXGOwtapsdescendant1LDK　DAIWAPIER39
http://narcologia.ru/goods/procurement151233.html
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