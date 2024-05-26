ポロラルフローレン マフラー 男女兼用 リバーシブル 冬小物 プレゼント 贈り物

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商品詳細
ドライクリーニングのみ,手洗いのみ[サイズ（約）]縦184cm幅25cm(フリンジ含む）[仕様]ポニー刺繍[カラー]ハーバードワイン/ニューポートネイビー[素材]ウール80％ナイロン20％[重量（約）]110g[付属品]なし[生産国]イタリア新品未使用ですが自宅保管のためご理解いただける方でお願いいたします
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