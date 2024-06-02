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AKIRA セル画展 大友全集 Tシャツ Lサイズ 未開封新品
商品番号 R30683172635
商品名

AKIRA セル画展 大友全集 Tシャツ Lサイズ 未開封新品
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKIRAセル画展大友全集TシャツLサイズ未開封新品です。原画展で抽選当選にて購入しました。会場限定商品の為、受注販売はございません。【原産国】ベトナム【素材】綿100%【SIZE/cm】L：身丈74身幅55肩幅50袖丈22※採寸はあくまでも約となります。全ての商品において若干の個体差がございます。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly310784.html
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