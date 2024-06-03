ルイ ヴィトン ポルトクレ ヴァレ キーホルダー

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商品詳細
ルイヴィトンポルトクレヴァレキーホルダーサイズ：約W4㎝×H14㎝カラー...ブラック×シルバー品番：M85034素材：レザー/メタル傷や汚れがありますがまだ使用可能です。またリング部分が明けるのに力をかけないと開けられません。（6枚目参考）こちらご了承ください。
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