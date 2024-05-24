RUDE GALLERY MAGICAL DESIGN シルバーリング

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ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】マジカルデザインルードギャラリーシルバーリング【詳細】内周・指回り/約56mm本体のみ【状態】大きなダメージはありませんが部分的にくすみが見られます。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉チベタンモンクスカルドクロメンズ指輪アクセサリーSILVER925コラボブラックストーンブランド刻印tp-22x1017