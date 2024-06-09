送料無料　極太　幅２０ミリ　マイアミ　キューバン　ネックレス　金色

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商品詳細
#モナミのネックレス送料無料です。即時発送いたします。ラインストーンのチェーンネックレスです。派手で豪華なゴールド色。幅2cm 首周り60cm 派手な物がお好きな方、ヒップホップやラップをされる方いかがでしょうか。キラキラ光って高級感のあるかっこいいネックレスです。ラインストーンの予備を５粒お付けします。未使用です。ブリンブリン、マイアミ、キューバ、ラッパー、喜平
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