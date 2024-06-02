ポリス リネア 長財布 PA-59502 ダークブラウン

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商品詳細
ブランド名：POLICE【ポリス】商品名：リネア長財布商品コード：PA-59502 0268サイズ：高さ9.5cm×幅20cm×マチ2.5cm色：ダークブラウン品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：札入れ×1、ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×18内側：フリーポケット×2背面：ポケット×1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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