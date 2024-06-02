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商品詳細
デッドストック(未使用)のメッシュキャップです。MADEinUSA。ワッペン付き。ダメージ等はありません。サイズ調節可能です。カラー・・・ネイビー頭周り・・・〜57cm程度深さ5段階でやや深めです。(深め、やや深め、ふつう、やや浅め、浅め) スナップバックが劣化している可能性がありますのでひとつずつ丁寧に外してください。大幅な値下げは行なっておりません。複数点まとめてご購入の場合は値引きさせていただきます。ご購入前にコメントください。よろしくお願い致します。素材···ナイロンカラー···ブルー形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/contemplate623777.html
http://narcologia.ru/goods/capitation238908.html
http://narcologia.ru/goods/financier440560.html
デッドストックUSAビンテージメッシュキャップワッペンネイビーアメリカ製
デッドストックUSAビンテージメッシュキャップワッペンネイビーアメリカ製
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