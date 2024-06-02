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デッドストックUSAビンテージメッシュキャップワッペンネイビーアメリカ製
商品番号 N60197946347
商品名

デッドストックUSAビンテージメッシュキャップワッペンネイビーアメリカ製
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドストック(未使用)のメッシュキャップです。MADEinUSA。ワッペン付き。ダメージ等はありません。サイズ調節可能です。カラー・・・ネイビー頭周り・・・〜57cm程度深さ5段階でやや深めです。(深め、やや深め、ふつう、やや浅め、浅め)　スナップバックが劣化している可能性がありますのでひとつずつ丁寧に外してください。大幅な値下げは行なっておりません。複数点まとめてご購入の場合は値引きさせていただきます。ご購入前にコメントください。よろしくお願い致します。素材···ナイロンカラー···ブルー形···ベースボール
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