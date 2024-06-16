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- 【美品】AD2004 コムデギャルソンオム ウール縮絨 ボタンブルゾン
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商品詳細
商品をご覧いただき誠にありがとうございます。ブランド名：COMMEdesGARCONSHOMMEコムデギャルソンオムシーズン：AD2004アーカイブ色：ブラック 黒サイズ：Sサイズ⇒肩幅：45cm、身幅：51.5cm、着丈：64.5cm 袖丈：63cm（素人採寸のため誤差はご容赦ください。）素材：ウール100% 状態：ABランク※中古品のため状態の感じ方に違いがあることをご理解ください。
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