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長財布〔ワニ皮〕
商品番号 R98183264847
商品名

長財布〔ワニ皮〕
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

誕生日プレゼントと頂いたのですが、全く使っていません。メーカーや本物かはよく分かりませんが友達からワニ皮の財布財布を頂きました。今後も使用予定がないので今回出品させていただきました。ご興味あるかたよろしくお願いします。
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