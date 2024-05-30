誕生日プレゼントと頂いたのですが、全く使っていません。メーカーや本物かはよく分かりませんが友達からワニ皮の財布財布を頂きました。今後も使用予定がないので今回出品させていただきました。ご興味あるかたよろしくお願いします。



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