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✨美品✨【定価42,980円】 ローヴ レザースニーカー カラーソール 26.0
商品番号 X53859052533
商品名

✨美品✨【定価42,980円】 ローヴ レザースニーカー カラーソール 26.0
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#Rowroom一覧↑ブランド品販売実績多数お得なセット販売も致します。是非覗いてみて下さい。ご覧頂き誠にありがとうございます。以下、商品の説明になります。「ブランド/メーカー」・rov　ローヴ「サイズ」・26.0cm「カラー」・ホワイト☓ネイビー「商品状態」・目立ったダメージのない中古美品「機能/ポイント」・オールレザー・MadeinItaly　革靴職人のハンドメイド仕上げ・シンプルなデザインにお洒落なカラーソール「梱包方法」・品質に注意し、慎重かつ丁寧な梱包を致します。「発送」・即日、または翌日の朝には発送致します。※深夜、早朝のご購入の場合につきましては上記に該当しない場合あり「注意事項」・クレームやご返品などはお受け付けしておりません。　事前にご質問等お気軽にご相談下さい。「お得情報」・出品物のおまとめ購入については割引致します。　物により割引率が変わりますので、おまとめしたい商品名をお伝え　下さい。※SALE価格の物や配送料の関係上・リピート割引も致しますので、該当される方は事前にお伝え下さい。最後までお読み頂き誠にありがとうございます。気持ちの良いお取り引きが成立するよう努力致しますので、是非この機会にご検討して頂ければ幸いです。
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