USペプシ　ヴィンテージ　トラッカーキャップ　メッシュ　ベースボール　21

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商品詳細
アメリカより仕入れたビンテージトラッカーキャップです。#その他のUSビンテージはこちらサイズはフリーサイズで、青ベースのメッシュキャップにプリントです。そこそこ使用感がありますが、まだまだ使用していただける状態だと思います。古いモノですので、保管時のシワや汚れ、変色、小さなダメージはあります。ゆうパケットポストで発送を予定しております。軽く折りたたんでの発送になります。気になる方は送料プラスで別発送方法への変更も可能です。ビンテージ品に理解のある方、よろしくお願いします。アドバタイジングペプシコーラPEPSIマクドナルドミールトイファーストフードアメカジ古着企業モノレプリカUSAウエアハウス帽子ベースボールキャップエベッツフィールド野球帽アンティーク
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