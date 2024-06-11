S925 イーグルフェザーネックレス

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商品詳細
S925のイーグルフェザーネックレスとなります。かなりの美品になりますので画像からご確認ください【神経質な方は購入をご遠慮ください】Silver925EagleFeatherNecklaceシルバー925イーグルフェザーネックレスターコイズターコイズブルー
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