A7211■NIKE ナイキ スペースヒッピー04 シューズ 27cm

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#hamachan_shop★フォロー割り10％OFF★フォローして頂けましたら10%OFFになりますのでご希望の方はコメントください！即購入大歓迎です。値下げなどの詳細はプロフィールをご覧ください！□商品名□NIKEナイキSPACEHIPPIE04スペースヒッピー04ローカットスニーカーシューズベージュブルー系27cm□ブランド□NIKEナイキ□表記サイズ□US：9UK：8EUR：42.5cm：27BR：40.5CN：270(2.5)(27cm相当)□実寸サイズ(cm)□アウトソール全長 ：28.5アウトソール最大幅：11.5※表記サイズと日本サイズの多少の誤差はご容赦ください。□カラー□ベージュ・ブルー系□素材□リサイクルポリエステル素材□コンディション□左足サイド部分に薄シミがございますが、他に目立った汚れやダメージなど特にございません。※箱付属いたします。※汚れはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。□詳細□品番：CZ6398-101◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。万が一偽物だった場合は返金対応をさせていただきますので安心してご購入ください。◇皆様にお願いトラブル防止のため、購入前にプロフィールをご確認くださいませ。なにかご質問がございましたらお気軽にコメントください。出品一覧→#hamachan_shopどうぞよろしくお願い致します。□商品管理番号□NT-424032-K