2019ssSupremeLibertadPendant⭐︎14kboxロゴリング

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商品詳細
2019ssSupremeLibertadGoldPendantネックレス14Kチェーン60cm、幅1mm新品未使用品になります。店頭で購入した方ならわかると思いますが購入時に小さい袋に入っているので多少の擦れはありますが目立ちません。デザインも最高です。小さい割に重さもしっかりあり表面はもちろん裏面で使用してもかっこいいと思います。材質···ゴールド
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