ニューエラ トラッカー メッシュキャップ　MLBブルージェイズ

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ご覧いただきありがとうございます。NewEraのMLB(ブルージェイズ)のベースボールキャップです。息子に購入したのですが、サイズが合わなかったため出品します。購入時タグはありませんでしたが、シールは付いたままです。試着のみしました。後ろ半分はメッシュ素材です。コンパクト便またはゆうパケットプラスにて発送いたします。◆サイズ：フリーサイズ(55〜61.5cm)つば7cm高さ12cm◆バック部分で調整できますので頭のサイズに合わせて着用頂けます。◆ユニセックス対応商品◆品質：フロント部分：ポリエステル100％ メッシュ：ポリエステル100％◆定価：5480円カラー···ブルー形···ベースボール