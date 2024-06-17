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ニューエラ トラッカー メッシュキャップ　MLBブルージェイズ
商品番号 B39928089812
商品名

ニューエラ トラッカー メッシュキャップ　MLBブルージェイズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。NewEraのMLB(ブルージェイズ)のベースボールキャップです。息子に購入したのですが、サイズが合わなかったため出品します。購入時タグはありませんでしたが、シールは付いたままです。試着のみしました。後ろ半分はメッシュ素材です。コンパクト便またはゆうパケットプラスにて発送いたします。◆サイズ：フリーサイズ(55〜61.5cm)つば7cm高さ12cm◆バック部分で調整できますので頭のサイズに合わせて着用頂けます。◆ユニセックス対応商品◆品質：フロント部分：ポリエステル100％　メッシュ：ポリエステル100％◆定価：5480円カラー···ブルー形···ベースボール
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