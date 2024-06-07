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龍宮城　冨田侑暉　アクリルスタンド　制服ver.
商品番号 A64257088834
商品名

龍宮城　冨田侑暉　アクリルスタンド　制服ver.
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

龍宮城　冨田侑暉●アクリルスタンド・制服ver.受注販売のみで現在入手困難なグッズです。開封済み大きなダメージはありません。龍宮城グッズ同時出品しています。宜しくお願いいたします。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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