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商品詳細
龍宮城 冨田侑暉●アクリルスタンド・制服ver.受注販売のみで現在入手困難なグッズです。開封済み大きなダメージはありません。龍宮城グッズ同時出品しています。宜しくお願いいたします。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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