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メゾンキツネ　小銭入れ
商品番号 W97830619089
商品名

メゾンキツネ　小銭入れ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価は約20000円です。2,3ヶ月使用しましたが、使わなくなったため、出品いたします。傷はございません。カラー···ブラック柄・デザイン···無地
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