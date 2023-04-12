革タグ【サンタフェジャケット】90sカーハートダックワークコートキルティング裏地

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★★★ フォロー割引あります ★★★◎購入前に是非プロフィールをご覧いただくと安心です。コメントなし、即購入も大歓迎です！アウターもの一覧↓#だいふくんアウター…送料無料⭐︎こんな品を探している人におすすめ⭐︎激レア一点もの90sVintageヴィンテージ ビンテージナイロンジャケットスタジアムジャケットスタジアムジャンバー スタジャンコーチジャケットスノボウェアトラディショナルコートトラディショナルジャケットデトロイトジャケットアクティブアノラックビッグサイズUS古着MADEINU.S.AUSAアメリカ産アメリカ製カーハート(Carhartt)90年代ワークジャケットダックジャケットカバーオール革タグ●カーハートのサンタフェジャケットです●革タグ等ディテール盛りだくさんのヴィンテージジャケット。しっかりとした生地で強度もあり長くお使い頂けます。●カーハートブランドのジッパーにクラッシックなブランケット裏地、襟のコーディロイと上質感満載のレトロ雰囲気がお洒落◆カラー 【人気色⭐︎】ブラウン 茶色 なるべく近いお色味に撮影しておりますが、 実物の商品と相違がありましたら申し訳ありません。◆表示サイズ L〜XL相当(タグ読めず) ゆるだぼサイズ◆平置き採寸（素人採寸のため誤差あり）肩幅52身幅60袖丈65着丈62■状態 汚れ、色落ち、傷み等もございますが、 古着らしい全体的な使用感や風合いを 楽しんでいただける コンディションとなります。 カメラに写りきらない 小さなシミや汚れ、色あせや毛玉など 気が付けない点もございますが 気になる方は購入をお控えください。ビッグシルエット・ゆるダボがトレンドでありユニセックスアイテム！シャツ スウェット ナイロンジャケットブルゾン多数出品！スポーツmix古着男子女子におすすめです！※ボタンの左右の違いでメンズ、レディースを分けていません。※サイズ（着丈等…）については素人採寸のため多少の誤差はお許しください。◎ご不明な点がございましたらご質問ください。#だいふくんの古着←ぜひ、一度商品一覧を！901