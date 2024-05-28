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ROYALORDER ロイヤルオーダー　タイニークラウンパール　ネックレス
商品番号 N42314121574
商品名

ROYALORDER ロイヤルオーダー　タイニークラウンパール　ネックレス
ブランド名 ロイヤルオーダー
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROYALORDER代表的なモチーフ、クラウン。その中でも長く愛され続けているTINYCROWNに、贅沢にも淡水パールを組み合わせました。シンプルに1つで着けてもお手持ちのアイテムと重ね付けしても◎どのアイテムとも相性が良いのでコーディネートの楽しみが広がります。男女問わずお使い頂けますのでペアやプレゼントとしてもお選び頂けます。※1枚目は公式のお写真になります。お譲りはブラックパールの方のお色になります。定価　(税別)26000円素材：シルバー925、淡水パールサイズ：全長縦2.5cm(ジャンプリング込)colourブラックパールチェーンは付属しません。ペンダントトップのみのお譲りになります。これと言った大きな傷汚れはございませんが、小さな汚れ、小傷等ございます。あくまで中古品とご理解頂ける方のみお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。他にもロイヤルオーダー、ジャスティンのアクセサリー、ハイブランドやブランドのお洋服を格安で出品しています。#ロイヤルフラッシュ　#ロエン　#ジャスティンデイビス#ロイヤルオーダー　#クロムハーツ　#MM6#KENZO#メゾンマルジェラ　#civarize#シヴァーライズ#トラヴァストーキョー#レフレム#オルターベノムカラー···ブラック材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/diamond416258.html
http://narcologia.ru/goods/assessor521103.html
http://narcologia.ru/goods/organization139562.html

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