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〖Justin Davis〗ネックレス·セット【総額11万超】
商品番号 B32405693472
商品名

〖Justin Davis〗ネックレス·セット【総額11万超】
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 19,698 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット割として当方主観で組み合わせて販売させて頂いております(^-^)それぞれ単品での販売も可能です。下段に詳細を記入しております。(※1点物もございますので売れ次第セット販売終了となります)◾️SNJ1902BLK50(チェーン)◾️定価68,200円◾️サイズ:50cm◾️素材:シルバー925◾️仕上げ:いぶし◾️SPJ120-13(ペンダント)◾️定価47,300円◾️素　材:SILVER925/ONYX/WHITETOPAZ◾️仕上げ:シャイニー◾️サイズ:縦20mm(バチカン除く)×横15mm付属品:現品のみペンダント裏側すり傷ありその他大きなダメージなくチェーン共に綺麗な状態で保管しておりますバラ売り可◾️SNJ1902BLK50(チェーン)◾️定価68,200円(単品価格)31900円◾️SPJ120-13(ペンダント)◾️定価47,300円(単品価格)17600円他にもJustinDavis多数出品中即購入可能です(^-^)
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http://narcologia.ru/goods/ordering745079.html
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