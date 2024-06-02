NIKE JORDAN superfly 2017　バスケットシューズ

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商品詳細
2023.8.14 値下げしましたよろしくお願いします。NIKEJORDANsuperfly2017モデル子供と一緒にバスケをしようと大型スポーツショップにて購入しましたが、子供が興味を示さず、全く使用せずここまできました。購入後、家で靴ひもの長さ合わせのため2、3回履いた程度。体育館などの室内、室外で使用したことがありませんので綺麗です。ほぼ未使用ですが中古品ということをご理解ください。発送は出来るだけ早く対応いたします。お気軽に商品詳細はお尋ねください。状態 ：美品、良品 家にて飾っておりました箱 ：無しサイズ：27.5cmカラー：ブラックシーン：バスケットボール#NIKE#JORDAN#バスケットボール#バスケットシューズ#バッシュ
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