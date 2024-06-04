90s vintage carhartt デトロイトジャケット　モスグリーン

ヴィンテージ カーハート デトロイトジャケット J97MOSになります即購入大丈夫です古着屋にて購入致しました今となっては、かなり球数が減り超がつくほどの希少アイテムとなった、ヴィンテージ カーハートのモスグリーンのデトロイトジャケットになります。カラーリングといい、状態といい文句なしのアイテムかと思います。また、サイズも2XLで中にパーカーなども着込めるほどの身幅があるのに着丈は、それほど長くないというのが魅力的ですねこちらに関しては、色落ち具合も程よく、これからまだまだ育てて行けると思います。著名人である、ジョニーデップや野村訓一さんも着用されて注目を更に浴びました。こちらはジョニーデップと同カラーのものになります。サイズ2XL着丈66肩幅58身幅68袖丈61素人採寸になりますので神経質な方はご遠慮下さい。また、ヴィンテージにご理解ある方のみ、よろしくお願いします。



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