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FREITAG フライターグ F54 BRANDON カードケース
商品番号 E95675823688
商品名

FREITAG フライターグ F54 BRANDON カードケース
ブランド名 フライターグ
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREITAGフライターグ　F54BRANDONCREDITCARDWALLETカードケースクレジットカードやメンバーズカード、運転免許証まで、カードを差し込める収納ポケットを装備。水にも強くコンパクトな為、ランニング等のスポーツにも使えるかと思います。カラー···ブルー柄・デザイン···無地財布形···三つ折り
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