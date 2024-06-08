FREITAG フライターグ F54 BRANDON カードケース

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商品詳細
FREITAGフライターグ F54BRANDONCREDITCARDWALLETカードケースクレジットカードやメンバーズカード、運転免許証まで、カードを差し込める収納ポケットを装備。水にも強くコンパクトな為、ランニング等のスポーツにも使えるかと思います。カラー···ブルー柄・デザイン···無地財布形···三つ折り
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