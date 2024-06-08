A BATHING APE カレッジリング　bape サイズ20号

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商品詳細
カラー···レッドABATHINGAPEカレッジリングbapeサイズ20号本体のみ写真では分かりにくいですが、石の中に、APEの顔が映っています。10年以上前のレアな一品です。カレッジリング、チャンピオンリングのような大きさで、非常に存在感がありカッコいいと思います素人保管であること、中古であることは予めご理解ください。カレッジリング指輪collegering
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