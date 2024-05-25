ベルセルク　ベヘリットの首飾り　ネックレス　真紅のベヘリット　当地物

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ご覧いただき ありがとうございます。子供がコレクションをしておりましたサイズ 約 ３．５㌢×２．５㌢長さ 約４．５㌢紐の長さ 約 ７０㌢重さ 約 ７５㌘箱はありません。写真の品物が全てです。写真９，１０のように、真紅の塗装が、小さく 少し ハゲております。それ以外は、キズも無く、とても綺麗です。自宅保管品として、ご理解いただける方にお願いしたいと思います。ネコポスで発送を予定しております。＃ベルセルク＃ベヘリットの首飾り＃ベルセルクのネックレス＃真紅のベヘリットご検討 どうぞよろしくお願い致します。