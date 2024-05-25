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ベルセルク　ベヘリットの首飾り　ネックレス　真紅のベヘリット　当地物
商品番号 V53571278573
商品名

ベルセルク　ベヘリットの首飾り　ネックレス　真紅のベヘリット　当地物
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき　ありがとうございます。子供がコレクションをしておりましたサイズ　約　３．５㌢×２．５㌢長さ　約４．５㌢紐の長さ　約　７０㌢重さ　　　約　７５㌘箱はありません。写真の品物が全てです。写真９，１０のように、真紅の塗装が、小さく　少し　ハゲております。それ以外は、キズも無く、とても綺麗です。自宅保管品として、ご理解いただける方にお願いしたいと思います。ネコポスで発送を予定しております。＃ベルセルク＃ベヘリットの首飾り＃ベルセルクのネックレス＃真紅のベヘリットご検討　どうぞよろしくお願い致します。
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