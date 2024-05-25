

VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー | フリマアプリ ラクマ VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー | フリマアプリ ラクマ



VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー



VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー



VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー



VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー



ビンテージ シルバー925 ナバホ CC フェザー ターコイズ リング15号6g ビンテージ シルバー925 ナバホ CC フェザー ターコイズ リング15号6g



VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング ... VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング ...



VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー



ビンテージ シルバー925 ナバホ CC フェザー ターコイズ リング15号6g ビンテージ シルバー925 ナバホ CC フェザー ターコイズ リング15号6g



ビンテージ シルバー925 ナバホ CC フェザー ターコイズ リング15号6g ビンテージ シルバー925 ナバホ CC フェザー ターコイズ リング15号6g



ターコイズ フェザーリング 2020モデル 【受注製作】 羽 シルバー 925 atpringf12tq ターコイズ フェザーリング 2020モデル 【受注製作】 羽 シルバー 925 atpringf12tq



VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー VINTAGEヴィンテージシルバー925 フェザー×ターコイズリング/ジュエリー



ターコイズ リング 超幅広 フェザー【受注製作】メンズ レディース シルバー 925 atpring011tq ターコイズ リング 超幅広 フェザー【受注製作】メンズ レディース シルバー 925 atpring011tq



ターコイズ リング シルバー 925 フェザー 指輪 トルコ石 羽根 メンズ ... ターコイズ リング シルバー 925 フェザー 指輪 トルコ石 羽根 メンズ ...



ターコイズ ペンダントモダンネイティブスタイル アンティーク 古美加工 インディアンジュエリー ネイティブ シルバー925 天然石 ペンダント ネックレス ミニマム シンプル メンズ レディース ブランド GOOD VIBRATIONS ギフト プレゼント ターコイズ ペンダントモダンネイティブスタイル アンティーク 古美加工 インディアンジュエリー ネイティブ シルバー925 天然石 ペンダント ネックレス ミニマム シンプル メンズ レディース ブランド GOOD VIBRATIONS ギフト プレゼント

アメリカで買い付けたターコイズとフェザーデザインのシルバーリングです。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ13〜14号程度素材・年代等は不明です。（スターリングの刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）※ターコイズと記載しておりますが、何の石が使われているかは不明です。ターコイズとシルバーのフェザーデザインがマッチしたインパクトあるお品です。この機会にいかがでしょうか？※指にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はリング1つのみです。