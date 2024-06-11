13万Loree Rodkin ゴシッククロス　ラージサイズ ネックレストップ



ローリーロドキン ゴシッククロスL ラージサイズ ネックレストップ ...



2023年最新】ローリーロドキンジルコニア装飾ネックレス（メンズ）の ...



MINI GOTHIC CROSS 950 PLATINUM NECKLACE/DIAMONDS Necklace ...



正規 ローリーロドキン ゴシッククロスM フラワークローバー チェーンネックレス



Loree Rodkin - ローリーロドキン ファンシーゴシッククロス ...



MINI GOTHIC CROSS 18K GOLD NECKLACE/DIAMONDS Necklace（ネックレス ...



未使用品】 ローリーロドキンゴシック フレア シルバー＆ゴールド ...



ﾛｰﾘｰﾛﾄﾞｷﾝ K18×ｼﾙﾊﾞｰ ｺﾞｼｯｸｸﾛｽﾈｯｸﾚｽ3点ｾｯﾄ



正規 ローリーロドキン ゴシッククロスM フラワークローバー チェーンネックレス



ローリーロドキン クロスネックレス ネックレス(メンズ)の通販 16点 ...



ローリーロドキン クロス ネックレス 値下げ！ smcint.com



ﾛｰﾘｰﾛﾄﾞｷﾝ K18×ｼﾙﾊﾞｰ ｺﾞｼｯｸｸﾛｽﾈｯｸﾚｽ3点ｾｯﾄ | フリマアプリ ラクマ



サンドウィッチ様専用 パナケイアー プラチナイン 6面喜平ネックレス ...



ローリーロドキン ゴシッククロスL ラージサイズ ネックレストップ ...



Loree Rodkin ローリーロドキン ペンダントトップ ゴシッククロス

私には似合わないので出品します。数年前銀座直営店にてローリーロドキンゴシッククロスネックレスL127,600円で購入。P055-886LARGEGOTHICCROSSSILVER/ZICONIAゴシッククロスネックレスL定価127,600円サイズ縦約55mm(バチカン含む） 横約32mm素材シルバー925/CZ付属品無しクロスデザインの第一人者でもあるローリーロドキンの第一作目。男女問わず人気のあるLoreeRodkin定番の『ゴシッククロス』のラージサイズ。ストーンの輝きとシルバー素材の光沢が際立つ洗練された代表作。入荷数自体少ない希少モデル☆入手困難！海外セレブや芸能人が多数愛用する希少な希少モデル☆さりげない上品なセンスと高級感は男女共に好印象間違えなし！光の角度で見え方を変えるストーンの輝きは神秘的でエレガント♪遠目からでも一目で目を惹く存在感は別格。状態良品～美品若干の小傷や経年クスミはあるかと思いますが、目につくダメージやパッと見で目立つダメージ等無く状態、輝きは良好☆まだまだ難なくご愛用頂けますコンディションです材質···シルバー装飾···ジルコニア