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13万Loree Rodkin ゴシッククロス　ラージサイズ ネックレストップ
商品番号 B52735670299
商品名

13万Loree Rodkin ゴシッククロス　ラージサイズ ネックレストップ
ブランド名 ローリーロドキン
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私には似合わないので出品します。数年前銀座直営店にてローリーロドキンゴシッククロスネックレスL127,600円で購入。P055-886LARGEGOTHICCROSSSILVER/ZICONIAゴシッククロスネックレスL定価127,600円サイズ縦約55mm(バチカン含む）　横約32mm素材シルバー925/CZ付属品無しクロスデザインの第一人者でもあるローリーロドキンの第一作目。男女問わず人気のあるLoreeRodkin定番の『ゴシッククロス』のラージサイズ。ストーンの輝きとシルバー素材の光沢が際立つ洗練された代表作。入荷数自体少ない希少モデル☆入手困難！海外セレブや芸能人が多数愛用する希少な希少モデル☆さりげない上品なセンスと高級感は男女共に好印象間違えなし！光の角度で見え方を変えるストーンの輝きは神秘的でエレガント♪遠目からでも一目で目を惹く存在感は別格。状態良品～美品若干の小傷や経年クスミはあるかと思いますが、目につくダメージやパッと見で目立つダメージ等無く状態、輝きは良好☆まだまだ難なくご愛用頂けますコンディションです材質···シルバー装飾···ジルコニア
http://narcologia.ru/goods/conception251857.html
http://narcologia.ru/goods/calling468150.html
http://narcologia.ru/goods/flight16428.html
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