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WINDANDSEAウィンダンシーSELECTIONゴッドセレクションネックレス
商品番号 Q75135289639
商品名

WINDANDSEAウィンダンシーSELECTIONゴッドセレクションネックレス
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WINDANDSEA×GODSELECTIONXXXのネックレスになります。ネックレスと付属品で箱がつきます。色　ゴールドチェーン全長　50cmトップ　2.5cmプレートが曲がって折れている感じの作りで片面にWINDANDSEAの文字、もう片面にGODSELECTIONの文字が刻まれています。留め具の所にシルバー925の刻印があります。画像ではわかりづらいと思いますが間違いなく刻印があります。
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