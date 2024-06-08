WINDANDSEAウィンダンシーSELECTIONゴッドセレクションネックレス ...

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商品詳細
WINDANDSEA×GODSELECTIONXXXのネックレスになります。ネックレスと付属品で箱がつきます。色 ゴールドチェーン全長 50cmトップ 2.5cmプレートが曲がって折れている感じの作りで片面にWINDANDSEAの文字、もう片面にGODSELECTIONの文字が刻まれています。留め具の所にシルバー925の刻印があります。画像ではわかりづらいと思いますが間違いなく刻印があります。
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