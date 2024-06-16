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MOON STAR 810s STUDEN WARM KHAKI
商品番号 E84040295422
商品名

MOON STAR 810s STUDEN WARM KHAKI
ブランド名 ムーンスター
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

廃番のため、この状態のものはレアだと思います。MOONSTAR810sSTUDENKHAKI品番　ET007STUDENWARMカラー　KHAKIサイズ　26.0cm学生用グランドシューズ「SCATHLETIC007」をベースにもつ「STUDEN」から、“暖かさ”を切り口にアップデートしたモデル「STUDENWARM」。スウェード調のアッパーと部分使いされたコーデュロイ素材が上品で暖かみを増した表情に。内部には起毛素材、インソールには発熱効果のある「HEATLAYER」構造を採用し寒さから足元を守ります。購入後、一度だけ着用しましたが、それ以降着用の機会がないため出品いたします。目立った傷や汚れはございません。
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MOON STAR 810s STUDEN WARM KHAKI
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MOON STAR 810s STUDEN WARM KHAKI
810s STUDEN WARM スチューデン ウォーム・khaki - tity

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MOON STAR 810s STUDEN WARM KHAKI
MOONSTAR 810s EC STORE / ET002 STUDEN KHAKI

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限定バージョン！』 810s(エイトテンス) / STUDEN WARM(LIMITED) / KHK ...

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MOON STAR 810s STUDEN WARM KHAKI
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MOON STAR / ムーンスター】810s STUDEN WARM（スニーカー）｜JOURNAL ...

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