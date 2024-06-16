MOON STAR 810s STUDEN WARM KHAKI

廃番のため、この状態のものはレアだと思います。MOONSTAR810sSTUDENKHAKI品番 ET007STUDENWARMカラー KHAKIサイズ 26.0cm学生用グランドシューズ「SCATHLETIC007」をベースにもつ「STUDEN」から、“暖かさ”を切り口にアップデートしたモデル「STUDENWARM」。スウェード調のアッパーと部分使いされたコーデュロイ素材が上品で暖かみを増した表情に。内部には起毛素材、インソールには発熱効果のある「HEATLAYER」構造を採用し寒さから足元を守ります。購入後、一度だけ着用しましたが、それ以降着用の機会がないため出品いたします。目立った傷や汚れはございません。



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