MOON STAR 810s STUDEN WARM KHAKI

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商品詳細
廃番のため、この状態のものはレアだと思います。MOONSTAR810sSTUDENKHAKI品番 ET007STUDENWARMカラー KHAKIサイズ 26.0cm学生用グランドシューズ「SCATHLETIC007」をベースにもつ「STUDEN」から、“暖かさ”を切り口にアップデートしたモデル「STUDENWARM」。スウェード調のアッパーと部分使いされたコーデュロイ素材が上品で暖かみを増した表情に。内部には起毛素材、インソールには発熱効果のある「HEATLAYER」構造を採用し寒さから足元を守ります。購入後、一度だけ着用しましたが、それ以降着用の機会がないため出品いたします。目立った傷や汚れはございません。
http://narcologia.ru/goods/assessor761603.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical220601.html
http://narcologia.ru/goods/Persia603588.html
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送料無料】ムーンスター エイトテンス Moonstar 810s スチューデン ...
810s STUDEN WARM スチューデン ウォーム・khaki - tity
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MOONSTAR 810s EC STORE / ET002 STUDEN KHAKI
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