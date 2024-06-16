【新品】 ニューエラ NFL アメフト クリーブランド ブラウンズ キャップ

アメフトファンの方！お待たせいたしました。国内ではなかなか入手困難なNFLロゴ入りクリーブランド・ブラウンズキャップ入荷です！◇商品説明◇品名：NewEraNFLClevelandBrownsBrownOTCSideline9TWENTYAdjustableHatカラー：ブラウンサイズ：フリーサイズ（調整可）*56.8cm～60.6cm,ツバの長さ約7cm,高さ約10cm◇「9TWENTY」の特徴◇・柔らかな被り心地のベーシックなベースボールキャップ・浅いクラウンとカーブバイザー・フロントパネルは芯なし・服装を選ばない汎用性の高いカジュアルスタイル※9Twentyのイラスト付きスタイル説明は画像でご確認いただけます。◇発送方法◇ゆうパケットポスト専用箱（厚み3cm）での発送となります。つば/バイザー、クラウン部分を圧縮して梱包いたしますのでご理解のいただける方のみご購入ください。発送箱サンプルは画像でご確認いただけます。尚、＋200円で宅急便コンパクト（厚み5cm）での発送も可能です。ご希望の場合はコメントからお知らせください。◇その他◇人気ニューエラキャップを欧州or北米から続々入荷しています。国内入手困難カラー、MLB/NBAのチームキャップを中心に多数出品中！↓こちらからどうぞ↓#newera_GORUIGO#アメフト#クリーブランド#ブラウンズ#NFL形...ベースボール素材...コットン



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